La Guardia Civil ha clausurado el único bar que había en Alameda de Gardón, de titularidad municipal. Se trata de un espacio que el Ayuntamiento del municipio ha mantenido como bar durante más de tres décadas y que el Ayuntamiento sacaba a subasta como una concesión. Sin embargo, los vecinos del municipio han denunciado que dicho establecimiento ha sido clausurado por la Guardia Civil asegurando que el motivo es que no cuenta con la documentación ni con las autorizaciones necesarias para desarrollar dicha actividad.

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De hecho, los propios vecinos cuestionan al Ayuntamiento del municipio ya que consideran que durante los treinta años que lleva abierto el establecimiento como bar debería haber tramitado correctamente las licencias y permisos y denuncian que es el pueblo el que pierde al haberse quedado sin un servicio que consideran esencial. Un lugar donde reunirse y convivir.

Por eso, los vecinos piden explicaciones y una solución ya que aseguran que quieren que el pueblo cuente con un bar con todas las garantías.

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