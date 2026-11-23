La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal presuntamente implicado en siete robos con fuerza en establecimientos hosteleros y gasolineras de seis provincias, entre ellas Salamanca. La operación, denominada 'PURISCO', se ha saldado con tres personas detenidas y otras cuatro investigadas por su presunta participación en los hechos.

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Los robos se habrían cometido en Ciudad Real, Cuenca, Zaragoza, Salamanca, Valladolid y Zamora, siguiendo un método similar en los distintos establecimientos asaltados.

La investigación comenzó tras un robo en un restaurante de Almuradiel (Ciudad Real), donde los autores fracturaron un ventanal con una maza y, una vez dentro, forzaron dos máquinas recreativas para llevarse los cajetines con la recaudación.

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Las imágenes de las cámaras de seguridad permitieron a los agentes identificar el vehículo utilizado para desplazarse hasta el local y, posteriormente, a sus ocupantes. A partir de ahí, las pesquisas y la coordinación con otras unidades de la Guardia Civil permitieron relacionar a los sospechosos con otros seis robos, entre ellos los cometidos en la provincia de Salamanca.