La Policía Nacional ha detenido a un varón en Salamanca por robar en un establecimiento. Se trataba de un reincidente, según explican fuentes policiales, que habría sustraído varias prendas de un establecimiento comercial, forcejeando de manera violenta con el vigilante de seguridad cuando este intentó impedir su huida.

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Una vez se desplazaron los agentes hasta el lugar de los hechos y al recibir las características del varón, consiguieron localizarlo en las inmediaciones. Al identificar los objetos que portaba, pudieron comprobar que estos seguían con la etiqueta del establecimiento, deteniendo al hombre por ser presunto autor de un delito de robo con violencia.

Durante la detención, el detenido mantuvo una actitud agresiva, amenazando a los agentes de la autoridad y golpeando el vehículo de los mismos durante el traslado a dependencias judiciales.

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