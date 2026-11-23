Asociaciones sindicales del ámbito educativo han denunciado ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a la Dirección Provincial de Salamanca por incumplir la normativa de prevención de riesgos laborales frente al gas radón. Según señalan los denunciantes, los datos oficiales del Servicio de Prevención de la Junta, más de una veintena de centros públicos superan el nivel de referencia de 300 Bq/m³ (RD 1029/2022), destacando concentraciones de extrema gravedad en el CEIP Sierra de Francia de La Alberca (1.920 Bq/m³) y la CEPA Mateo Hernández de Béjar (1.420 Bq/m³).

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Las organizaciones alertan de que, en el centro de La Alberca, la propia Administración admitió el pasado 23 de febrero mediante una "Fe de Erratas"que la dosis efectiva anual para el personal ascendía a 22,60 mSv/año, rebasando el límite legal absoluto de 20 mSv/año sin que la Consejería activara la vigilancia dosimétrica ni la intervención radiológica ante este agente cancerígeno de Grupo 1 (OMS). Aunque recientemente han comenzado las primeras obras en algunos centros, los denunciantes critican que llegan con meses de retraso y demuestran que las recomendaciones informales de abrir ventanas eran insuficientes.

Asimismo, la denuncia elevada al CSN advierte de la vulneración de la Instrucción IS-47, señalando que durante el muestreo de 2026 se recomendaron pautas de ventilación constante que alteraron las condiciones habituales y distorsionaron los datos de exposición real, a lo que se suman los cierres sobrevenidos de aulas este curso sin entregar los informes técnicos actualizados. Ante esta situación, las asociaciones sindicales exigen una inspección urgente, garantizar que no haya aulas abiertas por encima del límite legal, la entrega inmediata de los informes retenidos, obras certificadas por especialistas en protección radiológica y reconocimientos médicos específicos para las plantillas expuestas.