El equipo de ajedrez de Béjar llega a octavos en la Gran Final Internacional de Pequeños Gigantes 2026 en León.

En la competición han participado más de 300 escolares en 56 equipos de colegios de España, Polonia, Noruega y Portugal.

El equipo de Béjar en Pequeños Gigantes en León

Béjar ha presentado al mismo equipo que ganó la final de Zamora en primavera y que está compuesto por: David Rodríguez, Tiago de las Heras, Rebeca Martín, Mario Noguera y los hermanos Diego y Mario Granado, quienes estuvieron entrenando en ajedrez gigante en el convento de San Francisco y en el Búnker de Ajedrez.