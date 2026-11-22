En el mes de mayo de 2026, Salamanca lograba completar toda su oferta sanitaria en cuanto a Internos Residentes se refiere. En total, eran 130 plazas en las que los estudiantes decidieron elegir entre Medicina, Enfermería, Psicología, Farmacia y Física, sin contar ese año con Biología .

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Desde el 4 al 26 de mayo, la gran oferta se repartía entre 102 Médicos Internos Residentes, 19 Enfermeros Internos Residentes, 4 Farmacéuticos Internos Residentes, 2 Físicos Internos Residentes, 2 Psicólogos Internos Residentes y 1 Químico Interno Residente, todos tanto para el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca como para los centros de salud, en el caso de medicina de familia.

Este año, el total ha descendido hasta las 120 plazas, en la que los médicos, los físicos y los psicólogos han disminuido en número, mientras que se mantienen las mismas plazas en Enfermería, Farmacia y Química. En Biología se añade una plaza más con la esperanza de que ese o esa estudiante llegue a quedarse en la capital del Tormes.

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El pasado año, Cardiología agotó sus plazas en tan solo trece minutos, completándose más tarde y a cuentagotas cada una de las demás hasta conformar todo un mapa sanitario residente de calidad, con Salamanca como lugar privilegiado para formarse.

Al igual que algunos querían quedarse en la ciudad, otros tantos estudiantes decidían dejar atrás también su tierra para vivir nuevas experiencias, como fue el caso de Miguel Castro, de 24 años y natural de la capital del Tormes , que decidió poner rumbo a A Coruña para seguir aprendiendo tras quedar en el puesto número once entre los FIR de toda la nación española.

Si las buenas noticias llegaron para Salamanca en cuanto a médicos se refiere, en Enfermería, tanto en la ciudad como en su provincia, no estaba entre las primeras opciones, por detrás de Madrid, Alicante, Santa Cruz de Tenerife, Málaga y Palma de Mallorca, todas divididas entre Enfermería Pediátrica, Obstétrico-ginecología y Familiar y Comunitaria. Es más, en este aspecto, Salamanca tuvo que esperar hasta el EIR número 300 para ser seleccionada. Eso sí, tras ser elegida por una primera, las plazas se completaron rápidamente, incluso antes de llegar a la mitad de las adjudicaciones entre un total de 4.501 futuros enfermeros y enfermeras.

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En cuanto a los FIR (Farmacia), al haber menos plazas, fueron cuatro los que seleccionaron las tres especialidades, Análisis Clínicos, Farmacia Hospitalaria, Microbiología y Parasitología. Además, por los números 47, 62, 72 y 129, elecciones muy tempranas teniendo en cuenta que el total de toda España eran de 357. Otra de las grandes noticias que trajeron consigo los residentes era que Salamanca fue elegida por el número uno en cuanto a Radiofísica (además del 15) entre un total de 57 en toda España.

Ya en Psicología y Químicas las informaciones eran normales, sin grandes alegrías ni tristezas. En el caso de la primera especialidad fue elegida por el 47 y 52, mientras que en el caso de la segunda, al ofertarse solamente una plaza, fue elegida por la número 26.

A pesar de ser menor el número de plazas que se han ofertado en Salamanca, todo a raíz de haber completado las de este 2026, son otros tantos los estudiantes que elegirán la ciudad para seguir formándose. Entre ellas, estas son las posibilidades:

Medicina en el hospital de Salamanca : Alergología (1), Anatomía Patológica (2), Anestesiología y Reanimación (6), Angiología y Cirugía Vascular (1), Aparato Digestivo (1), Cardiología (3), Cirugía General y del Aparato Digestivo (3), Cirugía Ortopédica y Traumatología (3), Cirugía Torácica (1), Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología (3), Endocrinología y Nutrición (2), Hematología y Hemoterapia (5), Medicina de Urgencias y Emergencias (1), Medicina Física y Rehabilitación (2), Medicina Intensiva (2), Medicina Interna (6), Medicina Nuclear (3), Microbiología y Parasitología (1), Nefrología (2), Neumología (2), Neurocirugía (1), Neurofisiología Clínica (1), Neurología (2), Obstetricia y Ginecología (3), Oftalmología (3), Oncología Médica (3), Oncología Radioterápica (1), Otorrinolaringología (2), Radiodiagnóstico (4), Reumatología (2) y Urología (2).

Medicina Familia y Comunitaria (18) : Alamedilla, Alba de Tormes, Béjar, Calzada de Valdunciel, Capuchinos, Casto Prieto, Ciudad Rodrigo, Garrido Norte, Garrido Sur, Guijuelo, Pizarrales, San Juan, Santa Marta, Sancti-Spiritus, Peñaranda, Periurbana Norte, Periurbana Sur, San Bernardo, Tejares y Universidad-Centro.

Enfermería: Enfermería Salud Mental (3), Enfermería de Trabajo (2), Enfermería de Obstétrico-Ginecología (5), Enfermería Pediátrica (2) y Enfermería Familiar y Comunitaria (7).

Farmacia : Análisis Clínico (1), Farmacia Hospitalaria (2), Microbiología y Parasitología (1)

Biología : Bioquímica Clínica (1)

Química : Bioquímica Clínica (1)

Física: Radiofísica Hospitalaria (1) Cardiología agotada en trece minutos y con una salmantina ocupando la primera plaza de la historia de Urgencias

Cabe recordar que las buenas noticias se sucedían el pasado año, con una nueva plaza en Urgencias ocupada, además, por una salmantina, Cristina López Sánchez. Según indicaba a SALAMANCA24HORAS, se encontraba “ muy feliz con la decisión que he tomado ”, a pesar de las dudas que tuvo entre dos especialidades, la elegida y la Medicina Intensiva, decantándose por la primera.

En cuanto a los tres primeros MIR en elegir Salamanca se trataban de dos mellizas de Zamora y el número uno de Extremadura , completando todas las plazas de Cardiología. De este modo, Andrea Domínguez Fidalgo, Silvia Domínguez Fidalgo y Diego Carrillo Pilo eran los números 16, 40 y 50, en una de las especialidades con mayor reputación en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. En tan solo 13 minutos se agotaban las plazas en este ámbito.

Asimismo, habría que hacer hincapié en este servicio que tiene el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, en el que también fue el primero en colgar el cartel de “completo” en 2025.

A pesar de reconocer algunas mejoras en la modificación de esta ley, como son los descansos o limitaciones de jornada, pedían estar muy atentos ante la pérdida de poder adquisitivo que estaban sufriendo los MIR. En esta reforma se plantearon jornadas de guardias de 17 horas o no poder superar las 45 horas de manera semanal.

Por otro lado, la reforma también contemplaba una subida del salario de manera progresiva, comenzando en el 18 por ciento desde el 1 de enero de 2027, hasta un crecimiento del 58 por ciento en el quinto año.