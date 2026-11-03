Los médicos residentes rechazan tener que elegir entre descansar más o cobrar menos

La Asociación MIR España (AME) solicitará a los partidos políticos la derogación de la reforma de la normativa laboral de los médicos residentes al considerar que la reducción de las guardias no está acompañada de una compensación económica suficiente.

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Según ha recogido Ical, la organización reclama abrir una nueva negociación para mejorar las condiciones laborales y retributivas del colectivo. Aunque reconoce avances en materia de descansos y limitación de jornadas, advierte de que los cambios pueden provocar una pérdida de poder adquisitivo entre los residentes.

La reforma aprobada establece que, a partir del 1 de septiembre de 2027, las guardias tendrán una duración máxima de 17 horas. Además, la jornada ordinaria junto a las guardias no podrá superar las 45 horas semanales de promedio trimestral.

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En materia económica, se contempla un complemento de formación que aumentará progresivamente desde el 18% del sueldo base en el primer año de residencia hasta el 58% en el quinto, con aplicación a partir del 1 de enero de 2027.

Sin embargo, AME considera que estas mejoras no compensan suficientemente la reducción de las guardias. La asociación asegura que más del 90% de los residentes consultados en sus encuestas internas está en contra del texto actual y reclama al próximo Gobierno una reforma consensuada y con financiación suficiente.

La organización insiste en que los médicos residentes no deberían tener que elegir entre disfrutar de mejores descansos o mantener unos ingresos dignos.