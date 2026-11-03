El barrio de Prosperidad recuperará las plazas de aparcamiento perdidas por el nuevo centro de salud

El barrio de Prosperidad contará con más plazas de aparcamiento gratuito en superficie.
El Ayuntamiento de Salamanca ha licitado las obras de ampliación del estacionamiento junto al nuevo centro de salud, con un presupuesto de 364.767,56 euros.
La actuación permitirá recuperar las plazas que se perdieron con la construcción del edificio sanitario, mediante la habilitación de nuevos espacios en los terrenos próximos a la calle Arias Pinel.
Esta intervención se suma a la reciente reordenación del tráfico en esta vía, que ya permitió crear 40 nuevas plazas de aparcamiento.
Las plazas estarán destinadas tanto a los vecinos como a los usuarios de las instalaciones sanitarias y facilitarán el aparcamiento durante el rastro dominical y los grandes eventos celebrados en La Aldehuela.