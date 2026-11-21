Ni un milímetro de ventaja ni un minuto de descanso. A solo ocho días de las elecciones generales del 29 de noviembre, el Partido Popular de Castilla y León ha lanzado en Salamanca una advertencia directa a sus propias filas para evitar cualquier exceso de optimismo en la recta final.

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Con el salón de actos del Centro Municipal Integrado Julián Sánchez ‘El Charro’ abarrotado, Alfonso Fernández Mañueco ha encabezado un mitin de fuerte carga movilizadora en el que ha llamado a propinar un "baño democrático" a Pedro Sánchez para poner fin a ocho años de Gobierno socialista.

El presidente autonómico de los populares ha marcado el paso de una campaña que entra en su tramo decisivo pidiendo a la militancia que ignore los sondeos y se vuelque en el cuerpo a cuerpo. "No hemos llegado a la meta. Aquí no se baja el ritmo y mucho menos nos paramos. Hay que seguir dando pedales para conseguir el cambio", ha enfatizado Mañueco entre aplausos, instando a recorrer "casa por casa y calle a calle" para garantizar que Castilla y León vuelva a ser "protagonista" del relevo en la Moncloa de la mano de Alberto Núñez Feijóo.

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Acto Del Pp 26 Con el eco aún reciente del debate cara a cara del jueves, Mañueco ha dado por sentenciado el duelo televisivo hablando de una victoria "contundente" de Feijóo frente a un Sánchez al que ha despachado irónicamente como "expresidente". A partir de ahí, el líder del PPCyL ha bajado el discurso al terreno provincial para denunciar el "abandono" y el "sectarismo" del Ejecutivo central con Salamanca, citando como heridas abiertas el freno a la Ruta de la Plata, los retrasos en la electrificación hacia Fuentes de Oñoro y la escasez de trenes con Madrid. Frente a ello, ha prometido un Gobierno centrado en bajar impuestos, blindar la PAC para el campo y facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes.

Acto Del Pp 31 El guion de ofensiva total ha sido secundado por la cúpula provincial y los candidatos salmantinos a las Cortes, que han cerrado filas en torno al voto útil. El presidente del PP de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha abierto el acto asegurando que Feijóo dejó a Sánchez "como un boxeador sonado" en el debate y ha pedido el voto de los socialistas desencantados ante los casos de corrupción que salpican al Gobierno.

Acto Del Pp 36 En la misma línea, la cabeza de lista al Congreso, Carmen Seguín, ha urgido a trasladar la superioridad dialéctica de Feijóo a las urnas para acabar con un Ejecutivo que niega "el pan y la sal" a la provincia, mientras que el número uno al Senado, Bienvenido de Arriba, ha llamado a transformar "la indignación en esperanza" para frenar a un "Gobierno de trileros" que, a su juicio, gobierna a golpe de decretos ideológicos.

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