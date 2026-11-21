Hasta el próximo 10 de enero, Salamanca convierte el fomento de la lectura en el eje de su agenda cultural con la séptima edición del Salón del Libro Infantil y Juvenil. Inaugurada este sábado por el concejal de Educación, Luis Sánchez Arévalo, esta iniciativa del Ayuntamiento y la Asociación LASAL gira bajo el lema ‘Viva el amor libro’ para explorar los afectos cotidianos más allá del romance clásico, buscando implicar a escolares, familias, librerías, bibliotecas y creadores en toda la ciudad.

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El corazón expositivo de esta edición late en la Torre de los Anaya, donde Juanvi Sánchez y Pedro Vez firman una muestra temática acompañada de cerca de 400 novedades editoriales. Dirigida tanto al público general como a centros de Primaria y Secundaria, la exposición apuesta por la plena accesibilidad al incorporar cartelería traducida al sistema Braille y reservar dos jornadas específicas de visita para personas con dificultades auditivas.

De forma paralela, la programación se extenderá por la propia Torre de los Anaya, las siete bibliotecas municipales, la Casa de las Conchas y la Universidad Pontificia, respaldada por una guía de lectura de Elisa Yuste y Óscar Martín. El calendario combina encuentros con autores e ilustradores, talleres, cuentacuentos y un concurso escolar con propuestas singulares como ‘Libros a escena’, ‘Las doce uvas literarias’, el juego cooperativo ‘La tribu de la amistad: juntos podemos’ o ‘La CelesTUITna’, además de las actuaciones musicales de Chloé Bird en la apertura y de Ana Tititiricuento y Javier Polo en el cierre.