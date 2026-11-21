El Ayuntamiento de Salamanca y la Fundación INCYDE han puesto el broche final esta semana a los cursos Emprende y Avanza y Reactiva tu futuro con IA. El acto de clausura, celebrado en el Centro Tormes+, reunió a alumnos y formadores tras semanas de aprendizaje enfocado en el impulso empresarial.

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La bienvenida institucional corrió a cargo del concejal de Promoción Económica, César Gómez-Barthe; la directora del centro, Raquel Bernardo Hernández, y el subdirector general de la Fundación INCYDE, José María Párraga. Como ejemplo de la utilidad práctica de estos talleres, los participantes Ángel Marcos García y Alberto Carabias Carabias presentaron sus propias iniciativas de negocio: Artificial Minds y OwnKey – Titularidad Digital, respectivamente.

Tras felicitar a los asistentes por su implicación, Gómez-Barthe les invitó a continuar desarrollando sus ideas con el respaldo del Centro Tormes+, que pone a su disposición espacios de coworking, asesoramiento y futuras formaciones. La sesión concluyó con el reparto de diplomas, la tradicional foto de grupo y un café de networking.