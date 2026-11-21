La XII Marcha contra el Cáncer reunirá este domingo 22 de noviembre a miles de personas en Salamanca y provocará cortes de tráfico en numerosas calles del centro de la ciudad. La organización, a cargo de la Asociación Española Contra el Cáncer, ya ha vendido más de 11.000 dorsales, aunque todavía podrán comprarse el mismo domingo en la zona de salida.

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La marcha comenzará a las 10:30 horas junto a la iglesia del Arrabal, en el paseo del Progreso, y finalizará en la Plaza Mayor, tras recorrer algunas de las principales calles de la capital salmantina.

La Policía Local cortará el tráfico en todas las vías del recorrido y regulará la circulación en los cruces. Las calles se irán abriendo a medida que pase el último participante, por lo que se recomienda evitar la zona durante la celebración del evento.

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