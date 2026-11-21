La lluvia vuelve a poner a Salamanca en aviso amarillo una vez más.

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La alerta se mantiene activa desde las 06:00 horas y se extenderá hasta las 23:00 horas de este sábado 21 de noviembre en toda la provincia.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es que se vea más afectada la parte occidental de la provincia, con una precipitación acumulada en 12 horas de 40 litros por metro cuadrado.

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Avisos Meteorológicos En Castilla Y León, 20 De Noviembre De 2026. Aemet La probabilidad de lluvia se sitúa entre un 40-70 % con "peligro bajo" en el nivel de aviso.

Zamora y el Bierzo, en León, son los otros puntos de Castilla y León que comparten este aviso amarillo por lluvia. Extremadura, Galicia y Navarra también se verán afectadas por el temporal este sábado (las dos últimas también estarán en alerta por el viento).