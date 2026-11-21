La construcción del nuevo polideportivo de Pizarrales da un paso decisivo. La Comisión de Bienes y Contratación de Salamanca analizará el próximo martes su adjudicación por 9.667.887,86 euros para edificarlo entre las avenidas Obispo Sancho de Castilla y Carmen Martín Gaite y las calles Luis Sala Balust y Arquitecto Repullés y Vargas.

Publicidad Publicidad

Este equipamiento, el duodécimo de su clase en la ciudad, destaca por una polivalencia inédita en la comunidad. Permitirá practicar a la vez fútbol sala, baloncesto, balonmano, voleibol, bádminton, gimnasia rítmica, deporte adaptado y modalidades de combate como judo, karate o kickboxing.

Para lograrlo, dispondrá de una pista principal con 1.600 plazas y una cancha anexa para 160 espectadores. Ambas serán divisibles con cortinas y gradas retráctiles, lo que facilitará compatibilizar el deporte escolar con torneos oficiales de base y citas de mayor nivel.

Publicidad Publicidad

El interior integrará además cafetería, un gimnasio de 200 m cuadrados y una sala de 150 m cuadrados reservada para actividades dirigidas a adultos, como pilates, yoga o mantenimiento.