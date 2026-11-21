La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha tenido conocimiento de una alerta que ha sido trasladada por las autoridades sanitarias del País Vasco, por la posible presencia de Salmonella Enteritidis en huevos de la marca Eroski.

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La alerta fue notificada este viernes a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) y los productos afectados están siendo ya retirados de los canales de comercialización, aunque muchos de ellos ya han sido vendidos.

Castilla y León figura entre las comunidades autónomas donde se distribuyeron los lotes que ahora figuran como afectados, igual que Andalucía, Castilla-La Mancha, La Rioja, Navarra, Madrid, Murcia y País Vasco.

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Desde la Aesan se recomienda a las personas que tengan en su domicilio huevos de la marca Eroski comprobar si se trata de los lotes afectados y en caso afirmativo retirarlos de inmediato para no ser consumidos.

En el caso de haber ingerido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis (principalmente diarrea y / o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza) se recomienda acudir a un centro de salud.

Para facilitar la identificación de los productos afectados, se informa del código que figura impreso en la cáscara de los huevos: 2ES4803810.

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