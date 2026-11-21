La Vera Cruz de Salamanca es la cofradía que más pasos procesiona en Semana Santa. Siendo la más antigua de la capital del Tormes, la historia de la liturgia charra se ha ido construyendo con ella de la mano, lo que ha llevado a reestructurarse y a realizar diferentes actuaciones en sus imágenes para mantenerlas listas para sus fieles, sus cofrades y devotos. En esta ocasión, es el turno de su Virgen de la Amargura, especial por salir el Lunes Santos y por llenar la ciudades salmantinas de fe y pasión tras el paso del Cristo de los Doctrinos.

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Un nuevo manto envolverá la efigie, que solo utilizará durante el mencionado día y que hará que la espera de sus fieles tenga una gran recompensa al ver las rúas de la capital bajo la estela de la prenda religiosa. Eso sí, solo se podrá apreciar el Lunes Santo, destinando la vestimenta para esa jornada a pesar de que la Virgen de la Amargura también se viste de gala en el paso de “El Calvario” al pie de la cruz del Cristo de los Doctrinos, junto con la imagen de San Juan.

La Virgen De La Amargura Estrena Un Nuevo Manto Para conocer los comienzos de la iniciativa, habría que remontarse hasta febrero de 2023, donde la Junta General de la Cofradía de la Vera Cruz aprobaba la nueva indumentaria. A partir de ese instante, era el momento de buscar cada toque sustancial y devoto en cada uno de los hilos que conformaría el nuevo manto, para así entrelazarse entre ellos y lucir ante sus fieles este sábado, 21 de noviembre, en la Iglesia de la Vera Cruz. El objetivo que se propuso por aquel entonces era claro, el de que la imagenlegue a reflejar el misterio titular de la Ilustre Cofradía de la Santa Cruz del Redentor, es decir, la de la Purísima Concepción de la Virgen, Su Madre.

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Cabe recordar que ya se estrenó en la hermandad la saya en la que se hacía un repaso por la iconografía de la Historia de la Salvación en el período del Antiguo Testamento hasta desembocar en la Encarnación del Hijo de Dios, y de la pintura del orbe, escena realizada por José Ángel Nava que recoge la caída de Adán y Eva en el Paraíso, es el turno de presentar el manto que constará de doce pinturas del propio Nava.