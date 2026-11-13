Béjar propone perderse por sus sierras y disfrutar del turismo activo en INTUR

La magnífica riqueza natural de la sierra que rodea Béjar, el deporte activo, con La Covatilla y las posibilidades que ofrecerá los 365 días del año centran la propuesta de Béjar en INTUR. El Ayuntamiento cuenta con un stand propio que da a conocer el patrimonio, la naturaleza y las posibilidades que ofrece la ciudad textil y su comarca.

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“Estamos centrándolo mucho en el turismo natural y deportivo, con las instalaciones deportivas y la principal, La Covatilla” ha asegurado este viernes en INTUR el alcalde de la ciudad, Antonio Cámara. Una muestra de la intención del Ayuntamiento para que la estación de esquí “esté abierta los 365 días del año” además de dar a conocer también el resto de la ciudad, su patrimonio, los museos y la cultura.

En materia de museos el alcalde ha destacado el Museo Mateo Hernández, con una importante obra de reforma y una nueva musealización. Cámara ha recordado que los fondos son un depósito del Museo de Arte Reina Sofía lo que “es un honor para Béjar tener un catálogo muy importante de obras que pertenecen al Museo Nacional”.

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En cuanto al turismo de naturaleza, Béjar apuesta por generar itinerarios, rutas y una oferta deportiva tanto en la ciudad como en su entorno natural. “Es muy importante porque Béjar mira de murallas para fuera, somos el foco para muchos municipios porque tenemos todas las administraciones, comercio, restauración, pero también tenemos la Sierra de Francia, tenemos la zona de Entresierras o el Alto Tormes”.