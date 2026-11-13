Un caballo y dos burros pasean a sus anchas tras escaparse de una finca de Machacón

En torno a las 10:30 horas de este viernes 13 de noviembre, Machacón ha presenciado este viernes un acontecimiento que ha puesto en alerta a los vecinos del municipio salmantino.
Mientras un camión con remolque se adentraba al pueblo, dos burros y un caballo se han escapado de uno de los prados adyacentes.
Así, este acontecimiento ha obligado al vehículo a cortar por un momento la vía por la que circulaba, encontrándose atravesado en la misma.
Tal y como informan fuentes presenciales, los animales se han adentrado en el pueblo, donde varios vecinos han intentado cortarles el paso.