Un caballo y dos burros pasean a sus anchas tras escaparse de una finca de Machacón

En torno a las 10:30 horas de este viernes 13 de noviembre, Machacón ha presenciado este viernes un acontecimiento que ha puesto en alerta a los vecinos del municipio salmantino.

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Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Salamanca24horas (@salamanca24horas) Mientras un camión con remolque se adentraba al pueblo, dos burros y un caballo se han escapado de uno de los prados adyacentes.

Así, este acontecimiento ha obligado al vehículo a cortar por un momento la vía por la que circulaba, encontrándose atravesado en la misma.

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Un Caballo Y Dos Burros Se Escapan De Un Camión En Machacón (3)