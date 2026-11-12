Un camión vuelca en la CL-610 a la altura de Peñaranda de Bracamonte en un accidente sin heridos

Durante la mañana de este jueves 12 de noviembre, Peñaranda de Bracamonte ha presenciado un accidente protagonizado por un tráiler que volcó en la CL-610.
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Aunque el suceso no ha dejado heridos, hasta el lugar se trasladó la Policía Local de Peñaranda de Bracamonte para señalizar la zona y controlar el tráfico.
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Hasta el lugar del accidente, ubicado en la glorieta de la CL-610, junto a la salida hacia Medina del Campo, también ha llegado la Guardia Civil de Tráfico.