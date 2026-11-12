La celebración de San Alberto acaba con una intervención policial en la plaza de San Román

La Policía Local ha intervenido este jueves en la plaza de San Román ante la concentración de alrededor de 200 jóvenes universitarios que se encontraban celebrando San Alberto.

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Los hechos han tenido lugar en torno a las 13:40 horas, cuando la presencia de numerosos estudiantes en la plaza ha provocado situaciones de incivismo, con varios jóvenes orinando en los soportales y realizando botellón en plena vía pública.

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