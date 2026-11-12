Dos mujeres trasladadas al Hospital tras ser atropelladas por un turismo en el paseo de Carmelitas

Dos mujeres, de unos 30 y 60 años, han resultado heridas tras ser atropelladas por un turismo en el paseo de Carmelitas de Salamanca, a la altura del número 75, durante la noche del miércoles 11 de noviembre.

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El Servicio de Emergencias 1-1-2 recibió el aviso a las 23:28 horas, alertando del atropello de dos personas, que se encontraban conscientes, aunque presentaban dolores.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, Policía Nacional y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

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