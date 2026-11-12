Varias personas detenidas tras el registro de un chalé de Valladolid ordenado por un juzgado salmantino

La Guardia Civil ha detenido a varias personas tras el registro de un chalé situado en una urbanización ubicada en la localidad vallisoletana de Aldeamayor de San Martín. Esta actuación, según apunta la agencia Europapress, se llevó a cabo en el marco de una operación en materia de patrimonio ordenada por un juzgado de instrucción de Salamanca.

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En el dispositivo, que ha comenzado a primera hora de la mañana de este jueves, han participado más de una veintena de efectivos del Instituto Armado, todos ellos provistos de pasamontañas.

Así, los agentes han accedido al inmueble, ubicado en el número 15 de la calle Cubera, y han inspeccionado de forma exhaustiva la vivienda, incluidos colchones y el tejado, así como todas las dependencias del garaje y un turismo deportivo que se encontraba en el interior.