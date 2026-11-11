La Policía y la Guardia Civil investigan una presunta trama de explotación laboral de trabajadores extranjeros en la provincia de Salamanca

La Policía Nacional está investigando junto a la Guardia Civil una presunta trama de explotación laboral de trabajadores extranjeros en la provincia de Salamanca.

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La investigación se ha puesto en marcha a raíz de una denuncia de un trabajador de Colombia que asegura haber trabajado durante casi tres meses en distintas obras de Madrid y de la provincia salmantina sin recibir prácticamente remuneración.

El denunciante contactó con un hombre a través de un anuncio publicado en Wallapop, en el que se ofrecía trabajo inmediato como peón de obra. En el mismo anuncio se hacía referencia a una "futura regularización de su situación administrativa".

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Según fuentes policiales, el trabajador denunciante ha declarado que "desarrollaba jornadas de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a sábado y algunos domingos, sin contrato laboral ni alta en la Seguridad Social" y que "a pesar de haber trabajado durante casi tres meses, únicamente recibió 300 euros en efectivo".

A mayores, el denunciante relató a la policía que tuvo que dormir en una caravana situada en una finca, sin agua caliente y que hubo jornadas en las que se quedó sin alimentos porque la persona que organizaba los trabajos no les proporcionaba comida.

También ha asegurado que existen otros trabajadores, también extranjeros y en situación administrativa irregular, que han estado trabajando en circunstancias similares a la suya.

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La investigación policial contempla posibles delitos contra los derechos de los trabajadores, por la presunta imposición de condiciones laborales ilegales mediante engaño o abuso de una situación de necesidad, así como por el posible reclutamiento de trabajadores extranjeros mediante ofertas engañosas. También se estudia la posible existencia de otros delitos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, además de posibles ilícitos adicionales que deberán determinarse durante la investigación.