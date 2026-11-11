La policía identifica a nueve jóvenes en Salamanca al grabarse haciendo pintadas con mensajes de la huelga 11N

La Policía Local de Salamanca ha identificado a un grupo de jóvenes, formados por nueve individuos, que han realizado pintadas en paredes de edificios del barrio de San Bernardo.

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Según confirman fuentes municipales a Salamanca24horas, los jóvenes que han sido identificados están vinculados a colectivos juveniles.

Imágenes Del Vídeo De Las Pintadas Difundidas En Las Redes Sociales a Través De La Cuenta Oes Salamanca

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Los policías han podido localizar a los jóvenes porque ellos mismos se han grabado realizando las pintadas y han publicado los vídeo a través de la red social Instagram donde se ve a una mujer escribiendo una de las frases plasmadas "Contra el rentismc y sus gobiernos 11N".

Los agentes los localizaron tiempo más tarde en la calle Rodríguez Fabrés con sprays y plantillas guardados en mochilas.

A una de las jóvenes participantes en las pintadas la han imputado tras identificarla en los vídeos difundidos.

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