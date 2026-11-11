Sin acuerdo para los acusados de retener durante un mes a una joven en una buhardilla del barrio del Carmen: irán a juicio en enero

Los gritos de una mujer alertaron a los vecinos de la calle Linares, en el barrio del Carmen. Cuando la Policía consiguió entrar en la vivienda, encontró a una joven de 19 años atada de pies y manos en una pequeña buhardilla. Llevaba semanas encerrada y su pareja la sujetaba por las muñecas. Era el 10 de agosto de 2024.

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Más de dos años después, los dos acusados por aquellos hechos tendrán que volver a sentarse en el banquillo. La audiencia preliminar celebrada este miércoles en la Audiencia Provincial ha terminado sin acuerdo entre las partes. La falta de conformidad obliga a continuar el procedimiento y el juicio oral ya tiene fecha: será el próximo 7 de enero.

La causa parecía resuelta el pasado febrero, cuando el hombre, ex pareja de la víctima, aceptó 37 años de prisión y su madre otros 20 años y seis meses. En total, más de 57 años de cárcel y una indemnización de 60.000 euros para la joven.

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Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló la sentencia el 20 de mayo y la resolución obligó a devolver el procedimiento al momento anterior al acuerdo para intentar alcanzar una nueva conformidad. Este miércoles tampoco ha sido posible.

Un mes atada en una buhardilla Los hechos se remontan a finales de junio de 2024, cuando habría comenzado el cautiverio. Durante aproximadamente un mes, la joven permaneció inmovilizada con bridas en las muñecas y los tobillos. No podía acudir al baño y tenía que hacer sus necesidades en un cubo. Apenas recibía comida y bebida y, según la investigación, sufrió golpes, amenazas y agresiones sexuales.

La relación entre ambos había comenzado en agosto de 2022, cuando ella tenía 17 años. Incluso existía una orden judicial que prohibía al hombre acercarse o comunicarse con ella, pese a lo cual retomaron la convivencia en la vivienda de la madre del acusado.

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Los dos fueron detenidos tras el rescate y permanecen en prisión provisional. El pasado julio, la Audiencia Provincial prorrogó su encarcelamiento durante un máximo de dos años al apreciar riesgo de fuga.