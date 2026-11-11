Seis años y un día de prisión para uno de los acusados de la trama que almacenaba más de 32 kilos de droga en Salamanca

La Audiencia Provincial de Salamanca ha celebrado en la mañana de este miércoles el juicio contra los dos hombres acusados de formar parte de una trama dedicada al tráfico de drogas desde diferentes puntos de la capital salmantina. Uno de los acusados, A.G.C., ha alcanzado una conformidad, aceptando una pena de seis años y un día de prisión y una multa de 198.000 euros.

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El procedimiento se remonta a una operación desarrollada por la UDYCO que culminó en junio de 2025 con dos registros domiciliarios, uno en una vivienda de la avenida de Portugal y otro en un inmueble de la calle Gran Capitán. En ambos domicilios, los agentes intervinieron importantes cantidades de diferentes sustancias estupefacientes.

En concreto, durante los registros se localizaron más de 32 kilos de droga, entre ellos cocaína, cannabis, resina de cannabis, MDMA, ketamina y anfetamina. También se incautaron dinero en efectivo, básculas de precisión y distintos utensilios destinados a la preparación y distribución de las sustancias.

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La investigación policial permitió atribuir a los dos procesados su presunta participación coordinada en la actividad de tráfico de drogas.

Inicialmente, la Fiscalía solicitaba para A.G.C. siete años y seis meses de prisión y una multa de 746.000 euros. Sin embargo, tras la conformidad alcanzada durante la vista celebrada este miércoles, la pena ha quedado fijada en seis años y un día de cárcel y 198.000 euros de multa.

El acusado permanecía en prisión provisional desde el 20 de junio de 2025. La Fiscalía había tenido en cuenta en su caso una atenuante de drogodependencia, al considerar que era consumidor de cocaína y cannabis.