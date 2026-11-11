Herido un agente de Policía Local al pasarle la rueda de un camión por encima al ser empujado por un piquete

Un agente de Policía Local de Salamanca ha resultado herido a última hora de la noche de este martes en las inmediaciones del depósito de vehículos, donde un piquete informativo ha tratado de impedir la salida de los camiones de recogida de residuos.

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Según ha podido saber Salamanca24horas.com, uno de los miembros de este piquete ha empujado al agente de la Policía Local, provocando que pasara por encima de su pie uno de los camiones.

Afortunadamente las heridas del varón son de carácter leve, tal y como han informado fuentes del Ayuntamiento de Salamanca.

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