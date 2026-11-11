Tres heridos en una colisión de dos turismos en el Paseo de Carmelitas

Hasta tres personas han resultado heridas en la mañana de este miércoles en un accidente registrado en el Paseo de Carmelitas de la capital salmantina. Según el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, pasadas las 10.00 han recibido un aviso alertando de una colisión entre dos turismos en dicha calle, a la altura del número 48, por la zona del centro escolar.