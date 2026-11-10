Detienen a un hombre con un cuchillo de grandes dimensiones tras participar en una pelea

La Policía Nacional de Salamanca ha detenido a un hombre que había participado en una reyerta en la que llevaba un cuchillo de grandes dimensiones. Además, también amenazó gravemente a los funcionarios policiales después de su detención y durante el traslado.

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Según informa la Policía Nacional, los sucesos ocurrieron el pasado lunes cerca de la medianoche en una calle de Salamanca con locales de ocio. El varón se dirigía a pedir explicaciones a un local, con el cuchillo oculto en una funda ubicada en su antebrazo, todo ello motivado porque el día antes su pareja había tenido problemas y había sido agredida.

Varios ciudadanos llamaron a los agentes de servicio alertando de que en las inmediaciones había cuatro personas discutiendo y dos varones llevaban cuchillos de grandes dimensiones. Los funcionarios observaron un varón que coincidía con las características aportadas y que el percatarse de la presencia policial trató de ocultarse, observando claramente uno de los agentes que llevaba en una de sus manos un cuchillo de grandes dimensiones.

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Los agentes se dirigieron al individuo y le conminaron para arrojase el cuchillo al suelo. Posteriormente pudieron localizar en su antebrazo una funda de cuero para ocultarlo.

Finalmente, el hombre fue detenido por llevar y exhibir un cuchillo con una hoja de más de 14 centímetros, arma potencialmente lesiva, por hacerlo en la vía pública, en una zona de ocio y con lo cual puso en grave peligro a terceras personas.

Los agentes se entrevistaron con varios ciudadanos que habían presenciado la discusión, manifestando varios de ellos que habían pasado mucho miedo y que habían temido por su integridad física, teniendo que refugiarse en los bares de las inmediaciones. El detenido durante su traslado y en el centro sanitario al que fue trasladado, amenazó gravemente a los funcionarios. Una vez finalizados todos los trámites documentales en dependencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial.