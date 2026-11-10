Los captores de la joven retenida en una buhardilla del barrio del Carmen vuelven al banquillo tras anularse su condena

La escena que encontraron los agentes de la Policía Nacional el 10 de agosto de 2024 en una vivienda de la calle Linares, en el barrio del Carmen, difícilmente podía anticipar un desenlace distinto al de uno de los casos más estremecedores de los últimos años en Salamanca. Más de dos años después de aquel rescate, el caso vuelve a situarse en el centro de la actualidad judicial. La Audiencia Provincial celebra este miércoles una nueva audiencia preliminar después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anulara la condena que habían aceptado los dos acusados.

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Todo comenzó con los gritos de auxilio que varios vecinos escucharon desde el interior de la vivienda. Sus avisos movilizaron a la Policía Nacional y a la Policía Local, cuyos agentes terminaron accediendo al inmueble. Allí, tras superar una estrecha escalera que conducía a una pequeña estancia bajo el tejado, encontraron a una joven de 19 años inmovilizada. Su pareja la sujetaba por las muñecas.

La víctima presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo y se encontraba en unas condiciones físicas y de higiene muy deterioradas. La investigación posterior permitió reconstruir las semanas de cautiverio que había sufrido: permanecía atada a una cama mediante bridas en las muñecas y los tobillos, no podía moverse libremente ni acudir al baño y tenía que hacer sus necesidades en un cubo. La comida y la bebida eran escasas y, según los hechos recogidos en la causa, durante aquel periodo también sufrió golpes, amenazas y agresiones sexuales reiteradas.

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El encierro habría comenzado a finales de junio de 2024, pero el calvario de la joven venía de mucho antes. La relación con su pareja había comenzado en agosto de 2022, cuando ella tenía 17 años. Según la reconstrucción judicial, el hombre habría ejercido sobre ella un control progresivo, acompañado de episodios de violencia física y psicológica. Incluso existía una orden judicial que le prohibía acercarse o comunicarse con ella desde agosto de 2023. Pese a ello, ambos retomaron la convivencia semanas después en la vivienda de la madre del acusado.

La intervención policial terminó con la detención de los dos adultos. La madre de la pareja también quedó investigada por su presunta participación en los hechos y por conocer la situación que se estaba produciendo en la vivienda. Ambos ingresaron en prisión provisional.

Una condena que terminó en papel mojado El caso parecía haber encontrado su desenlace judicial el 9 de febrero de 2026. Aquel día, los dos acusados comparecieron ante la Audiencia Provincial de Salamanca y alcanzaron un acuerdo de conformidad con las acusaciones. El hombre aceptó 37 años de prisión y su madre otros 20 años y seis meses. Además, se acordó una indemnización de 60.000 euros para la víctima.

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Pero la condena no llegó a convertirse en una resolución firme. El 20 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló la sentencia al apreciar un error en la aplicación del Código Penal en relación con el delito de detención ilegal agravada. El tribunal consideró que no concurrían los requisitos necesarios para aplicar ese subtipo penal, ya que la víctima había permanecido localizada en una vivienda y fue encontrada allí por los agentes.

La decisión obligó a devolver el procedimiento al momento anterior al acuerdo de conformidad. En otras palabras, las partes tenían que volver a sentarse para corregir la calificación jurídica o, si no conseguían alcanzar un nuevo acuerdo, afrontar la celebración de un juicio oral.

La anulación tampoco abrió las puertas de la prisión a los acusados. El pasado 14 de julio, la Audiencia Provincial acordó prorrogar durante un máximo de dos años la prisión provisional de ambos al apreciar que persistía el riesgo de fuga.