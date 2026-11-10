De la huelga total a la parcial en Renfe: reivindicaciones y futuro del sector ferroviario en Salamanca

El pasado 29 de octubre, los maquinistas de toda España realizaban huelga en pro de solicitar más seguridad en las vías ferroviarias. Un día antes, en Urda, una gran tragedia sacudió a la localidad toledana, cuando colisionaron dos trenes de alta velocidad dejando un total de 69 personas fallecidas.

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En ese preciso instante, se notaba el por qué era necesario realizar la movilización que hicieron los trabajadores de Renfe al día siguiente (aunque estaba estipulada semanas atrás), intentado ponerle solución a este tipo de problemas cuando hace menos de un año, otro tren, pero en Adamuz, descarrilaba ocasionando 46 muertos y unos 150 heridos. Dos tragedias en tan solo un año que hicieron que Óscar Puente, ex ministro de Transportes, tuviera que dimitir a pocos días de las elecciones del 29 de noviembre de 2026.

Ante la falta de cumplimiento por parte del Gobierno de España con lo pactado con SEMAF, llevó a estos últimos a convocar huelga el 29 de octubre. Ese mismo día, volvían a convocar otras dos jornadas, el 10 y 12 de noviembre, con una huelga general de por medio.

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Como explicaban en un comunicado: “Es fundamental mantener intacta la firmeza que hoy ha demostrado todo el colectivo de conducción. Debemos demostrar a todos los responsables de garantizar la seguridad ferroviaria que es inaplazable implantar las medidas estructurales que exige el sector. Quienes estamos cada día en las cabinas no podemos seguir siendo utilizados para tapar su falta de gestión y de voluntad. Con la seguridad ferroviaria, con nuestra integridad y con la vida de los ciudadanos no se puede especular”.

En el caso del primero de los días será un paro total de la actividad, durante toda la jornada, mientras que para el del 12 de noviembre se realizará de manera parcial, lo que hará que afecte mucho menos al tráfico ferroviario.

Tres días en los que España verá cómo afecta directamente a los servicios públicos estas movilizaciones, donde a pesar de tener fijado el día grande la huelga general el 11 de noviembre, los maquinistas de toda la nación se sumarán en pro de garantizar una seguridad excelente tanto para los trabajadores del sector como para los ciudadanos que utilizan día tras día este medio de transporte.

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