Los ganaderos salmantinos confían en que la Junta autorice próximamente a los veterinarios libres para realizar los saneamientos

Los ganaderos llevan tiempo solicitando a la Junta de Castilla y León la habilitación de los veterinarios libres para que puedan llevar a cabo la totalidad de los saneamientos. Esta es una de las principales reivindicaciones que los profesionales esperan que se convierta en realidad en los próximos días.

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La semana que viene, el lunes 16 de noviembre, se ha programado un encuentro impulsado por Alianza Ganadera, que tendrá lugar en Tamames, donde está previsto que asista Joaquín Antonio Pino, consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental junto a Juan José García, director general de Producción Agrícola y Ganadera y Marco Criado Nicolás, director general de Caza, Pesca y Medio Rural.

A esta reunión está previsto que acudan un gran número de ganaderos de la provincia que, según ha podido saber Salamanca24horas, aprovecharán la ocasión para hacer llegar al consejero las cuestiones que más inquietan al sector, en una reunión donde esperan que Pino oficialice la autorización para que los veterinarios privados puedan realizar la totalidad de las campañas de saneamiento animal.

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El “sí” a esta petición permitiría al ganadero tener mayor libertad de elección y agilidad en las explotaciones, ya que muchas de ellas se han visto en la obligación de retrasar las fechas previstas durante esta campaña debido a la saturación de trabajo de los equipos veterinarios encargados de asumir las campañas oficiales de saneamiento ganadero en Castilla y León. Por este motivo, varias asociaciones ganaderas han venido notificando en los últimos años la necesidad de reforzar los equipos asignados a estas tareas mediante la incorporación de más personal veterinario y de la figura del “veterinario libre”.

Otra de las cuestiones que se le va a trasladar al consejero está relacionada con la prueba del gamma-interferón EURLAB. Los ganaderos van a tratar con la Consejería de Agricultura y Ganadería que esta prueba sea opcional independientemente de la calificación que la explotación tenga en ese momento y que a las explotaciones clasificadas como T3h se les permita realizar la prueba diagnóstica de contraste de piel.

A mayores, se tratarán otros temas sobre sanidad animal como una solución a la paratuberculosis y la autorización de la Junta para vacunar igual que en el caso de la tuberculosis. Pedirán también más información sobre otras enfermedades que están afectando a la cabaña ganadera en la comunidad, así como mejorar los movimientos del ganado. Igualmente le trasladarán quejas que se comparten en el sector como los problemas con el crotal electrónico, los ataques de la fauna salvaje, prescindir del libro ganadero o actualizar las indemnizaciones económicas por los sacrificios obligatorios.

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