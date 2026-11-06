Los agricultores y ganaderos de Salamanca recibirán un total de 4.888.528 euros correspondientes al segundo anticipo de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) de 2026, del que serán beneficiarios un total de 688 personas. Con esta segunda remesa que ha facilitado la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, la cuantía que recibe el campo salmantino asciende hasta el 13,4 por ciento del importante total abonado en la región castellano y leonesa.

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Este pago corresponde al 75 por ciento de las ayudas directas por superficies y ganado solicitadas por los profesionales del sector entre febrero y mayo, siendo en esta ocasión los beneficiarios agricultores y ganaderos cuyas superficies o animales no pudieron ser validados cuando se realizó el primer anticipo, el pasado 23 de septiembre.

El desglose entre las diferentes provincias deja a Salamanca como la cuarta de Castilla y León en esta materia, por detrás de León (6.237.920 euros), Valladolid (5.696.797 euros) y Zamora (5.290.547 euros). Por número de personas que se han visto beneficiadas, la región salmantina también ocupa la cuarta posición, con 688 agricultores y ganaderos, frente a los 1.196 de León, los 1.183 de Zamora y los 964 de Valladolid.