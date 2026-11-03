Las medidas cautelares frente a la dermatosis nodular contagiosa vuelven a extenderse hasta el 30 de noviembre

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de Castilla y León ha vuelto a extender las medidas cautelares frente a la dermatosis nodular contagiosa.

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El anuncio de esta decisión aparece publicado en el BOCYL de este martes 3 de noviembre, donde se especifica que el prorrogar la vigencia de estas medidas se va a hacer "en los mismo términos y condiciones establecidos en la citada resolución, siempre y cuando se mantenga la actual situación epidemiológica".

La última prórroga que anunció la Junta, con respecto a esta enfermedad, fue en el mes de agosto, momento en el que se indicó su ampliación hasta el 30 de octubre.

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Fue en noviembre de 2025 cuando se publicó la primera extensión de estas medidas que tratan de evitar la propagación de esta enfermedad contagiosa.

Este martes, en el BOCYL lo que se publica es la "RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2026, de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera, por la que se prorroga la vigencia de la Resolución de 23 de enero de 2026, por la que se adoptan medidas cautelares frente a la dermatosis nodular contagiosa en la Comunidad Autónoma de Castilla y León".

En este documento se expone que "en el momento actual la evolución epidemiológica de la enfermedad en España es favorable", pero también se subraya que "se considera oportuno prorrogar la vigencia de las medidas cautelares actualmente en vigor, con el fin de mantener un nivel adecuado de vigilancia frente a esta enfermedad en la Comunidad de Castilla y León".