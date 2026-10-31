El precio de la tierra agraria sube un 22,6% en Castilla y León en cinco años hasta los 5.237 euros por hectárea

Adquirir una hectárea de suelo agrícola o ganadero en Castilla y León cuesta hoy 965 euros más que hace un lustro.

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El valor medio de las fincas de la Comunidad alcanzó los 5.237 euros por hectárea en 2025, lo que supone un incremento interanual del 2,4% (122 euros más que en 2024) y consolida una revalorización acumulada del 22,6% desde 2020, según los datos provisionales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Aunque la región encadena cinco años seguidos al alza, el ritmo de encarecimiento se ha moderado tras registrar picos del 5,2% en 2022 y del 4,8% en 2023.

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La relevancia de Castilla y León en el sector es clave al aportar 5,03 millones de hectáreas a la muestra de cálculo (el 21,5% de la superficie agraria nacional), lo que explica que el encarecimiento autonómico impulsara por sí solo el 22,2% del aumento del índice general en España.

Pese a estas subidas, la media autonómica figura entre las más bajas del país debido al peso de los cultivos herbáceos, el secano y las amplias zonas de pastos.

Por tipos de terreno, las tierras arables de secano alcanzaron los 5.676 €/ha (+2,6% en 2025 y +26,1% desde 2020), mientras que el regadío subió un 1,8% hasta los 11.216 €/ha (+15,1% en cinco años), duplicando el valor del secano.

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En el ámbito ganadero, los prados repuntaron un 5,1% anual hasta los 4.131 €/ha (+24,4% acumulado) y los pastizales avanzaron un 1,9% hasta los 1.926 €/ha (+26,5% en el lustro).