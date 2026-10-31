Javi Medina: "No veo que sea una final para mí ni para el equipo"

Javi Medina se aislaba de las críticas tras la eliminación copera y ponía su foco en el duelo ante el Extremadura. El técnico considera que el club confía en él y no cree que sea una final por mantener el puesto en el Francisco de la Hera.

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¿Cómo han sido las 36 horas posteriores a la eliminación copera? “Han sido unas horas muy duras porque fue una derrota difícil de digerir. Queríamos hacer un buen partido delante de nuestra afición y no lo hemos conseguido. Estamos muy dolidos. Tenemos poco tiempo para lamentarnos”.

Los cánticos de la afición de Unionistas. “Dolido, pero lo aceptas. Fui allí a recoger la opinión de la afición. He pagado muchas veces un carné y cuando tu equipo no cumple con las expectativas, te enfadas. Para mí, la afición es increíble y ya les pedí perdón al terminar el partido. Son una afición increíble y creo que tienen derecho a enfadarse”.

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El mensaje del club. “Con el club siempre me trasmiten confianza. Somos conscientes que empezamos con el pie cambiado y aparecieron accidentes. Tenemos que mirar hacia adelante. No he leído nada y trato de abstraerme todo, sé cómo funciona el fútbol cuando no se gana y aparece mucho ruido”.

Partido ante el Extremadura. “Hay que ser un equipo agresivo sin balón y hay que tratar que ellos no nos corran. Cuando tengamos el balón, hay que ser valiente. En casa fuimos capaces de ser verticales y ganar al Bilbao Athletic. Estamos con diez puntos en descenso, pero el playoff está a cuatro puntos. Venimos de una semana dura por la derrota en Copa, pero también venimos de ganar al Bilbao Athletic”.

La plantilla. “Los chicos pasaron una noche muy dolida porque todos teníamos mucha ilusión. Es lógico. Son los primeros que soñaban con jugar un partido de Copa aquí. Cuando tienes una caída, hay que levantarse lo más rápido posible”.

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