Medio Ambiente de Castilla y León favorecerá la restauración de las masas forestales afectadas por los incendios este verano

Medio Ambiente de Castilla y León favorecerá la restauración de las masas forestales afectadas por los incendios de este verano.
Dos millones de euros serán destinados a la recolección, extracción y puesta a disposición de Material Forestal de Reproducción (MFR) que favorezca la recuperación de la cubierta vegetal.
La recuperación de las zonas se van a realizar mediante una encomienda a la empresa pública Tragsa y tendrán un plazo de ejecución de 12 meses.
Entre las actuaciones se contemplan también la evaluación, recolección y procesado de los Materiales Forestales de Reproducción, a su producción en forma de semilla o planta, pasando por otras actuaciones relacionadas como son, la realización de informes y estudios, análisis de resultados y conclusiones; o la puesta en marcha de obras o tratamientos fitosanitarios puntuales en aquellas zonas seleccionadas como fuentes de semillas para facilitar su recolección.