Medio Ambiente de Castilla y León favorecerá la restauración de las masas forestales afectadas por los incendios este verano

Medio Ambiente de Castilla y León favorecerá la restauración de las masas forestales afectadas por los incendios de este verano.

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Dos millones de euros serán destinados a la recolección, extracción y puesta a disposición de Material Forestal de Reproducción (MFR) que favorezca la recuperación de la cubierta vegetal.

La recuperación de las zonas se van a realizar mediante una encomienda a la empresa pública Tragsa y tendrán un plazo de ejecución de 12 meses.

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