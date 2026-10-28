Las organizaciones agrarias suspenden la tractorada en Madrid tras el grave accidente ferroviario de Toledo

Las organizaciones agrarias han tomado la decisión de suspender la tractorada prevista para este miércoles 28 de octubre en Madrid, con motivo del grave accidente ferroviario ocurrido esta mañana en Toledo, a la altura del municipio de Urda.

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La gravedad de este siniestro del que ya se conocen víctimas mortales y múltiples heridos graves ha llevado a las OPAS a tomar esta decisión a pesar de que en la capital ya se encontraban varios tractores ocupando las principales vías de la ciudad y profesionales desplazados de varias provincias de España.

Según apuntan medios nacionales, la marcha será sustituida por una concentración de varios minutos de silencio en señal de respeto y solidaridad con las víctimas y familiares.

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Los profesionales se desplazaban este miércoles a Madrid para exigir precios justos, rentabilidad para nuestras explotaciones, una PAC fuerte, menos burocracia y soluciones reales para el sector.