Una manada de lobos ataca a un rebaño de ovejas en Topas tras varios avistamientos recientes en la zona

Un rebaño de ovejas ha sufrido el ataque de una manada de lobos en el término municipal de Topas durante la noche del pasado viernes.

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Los depredadores se habrían ensañado con alrededor de 25 cabezas de ganado, de las que muchas habrían fallecido producto del ataque mientras que, las restantes, habrían sufrido lesiones de gravedad.

Ataque lobos en Topas

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Tal y como ha podido saber este medio, el rebaño se encontraba en una parcela delimitada por una valla que habría sido reventada por los lobos para acceder al interior y llevar a cabo la cacería.

Ataque lobos en Topas

El suceso se produce después de que se hayan registrado avistamientos recientes de lobos por la zona, lo que vuelve a poner el foco en la presencia de estos animales en el entorno rural salmantino.