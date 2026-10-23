Salamanca sigue estando libre de Lengua Azul según la última actualización del Ministerio de Agricultura

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha actualizado la situación epidemiológica de la Lengua Azul en España durante la presente temporada de actividad vectorial 2026-2027, en el que la provincia de Salamanca sigue figurando como libre de esta enfermedad.

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De hecho, en Castilla y León, Segovia es la única provincia donde hay presencia del serotipo 3.

Los laboratorios regionales de sanidad animal y el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete han confirmado la presencia de circulación de virus de la Lengua Azul en las provincias y Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias, País Vasco, La Rioja, Navarra, Extremadura, Huesca, Lleida, Albacete, Toledo, Cádiz, Córdoba y Ciudad Real.

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Actualización De La Situación Epidemiológica De La Lengua Azul En España 22 De Octubre De 2026

El Ministerio confirma que desde la última actualización que se hizo el pasado 15 de octubre, se ha detectado un foco del serotipo 4 en Córdoba en una explotación de bovino.

De acuerdo con el Reglamento de Ejecución 501/2026 que modifica el Reglamento (UE) 2020/2002, se debe notificar de forma inmediata la primera detección de cada serotipo en cada provincia durante la presente temporada.

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