Salamanca sigue estando libre de Lengua Azul según la última actualización del Ministerio de Agricultura

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha actualizado la situación epidemiológica de la Lengua Azul en España durante la presente temporada de actividad vectorial 2026-2027, en el que la provincia de Salamanca sigue figurando como libre de esta enfermedad.
De hecho, en Castilla y León, Segovia es la única provincia donde hay presencia del serotipo 3.
Los laboratorios regionales de sanidad animal y el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete han confirmado la presencia de circulación de virus de la Lengua Azul en las provincias y Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias, País Vasco, La Rioja, Navarra, Extremadura, Huesca, Lleida, Albacete, Toledo, Cádiz, Córdoba y Ciudad Real.
El Ministerio confirma que desde la última actualización que se hizo el pasado 15 de octubre, se ha detectado un foco del serotipo 4 en Córdoba en una explotación de bovino.
De acuerdo con el Reglamento de Ejecución 501/2026 que modifica el Reglamento (UE) 2020/2002, se debe notificar de forma inmediata la primera detección de cada serotipo en cada provincia durante la presente temporada.
Actualmente, el programa de vigilancia activa serológica y virológica se está realizando únicamente en las zonas libres y/o con el objetivo final de erradicación y se basará en la realización de un muestreo en explotaciones centinelas de animales de las especies sensibles que permita detectar circulación vírica de LA y EHE. Los muestreos se realizarán preferiblemente sobre animales bovinos centinelas, que deberán resultar serológicamente negativos frente a ambas enfermedades.