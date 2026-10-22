Ocho millones de euros para apoyar el programa de control y erradicación de la tuberculosis bovina y la adquisición de vacunas de lengua azul en Castilla y León

El Ministerio de Agricultura informa también de la distribución de 19,1 millones de euros que se repartirán entre las comunidades autónomas para financiar diferentes actuaciones en materia de sanidad animal para el control y la erradicación de enfermedades.

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Del dinero repartido, 8.043.498,89 euros corresponden a Castilla y León; estos serán destinados para financiar el apoyo al programa nacional de control y erradicación de la tuberculosis bovina. También para las indemnizaciones tramitadas en 2026 en apoyo a la gestión de focos de la influenza aviar y de dermatosis nodular contagiosa (DNC), que incluye el vaciado sanitario de explotaciones y la aplicación de vacunas frente a la DNC, con una colaboración financiera del 50 %.

También se apoya la adquisición de vacunas de lengua azul en aquellos territorios de Castilla y León en los que se haya detectado la circulación de nuevos serotipos durante el año 2024.

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Dentro de los 19 millones que serán repartidos, Castilla y León figura entre las comunidades que recibirán menos dinero junto a Cataluña, Extremadura y Castilla-La Mancha.