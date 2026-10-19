Agricultura ve en la actividad cinegética "una herramienta esencial para la gestión de la fauna silvestre"

Agricultura reconoce que ve en la actividad cinegética "una herramienta esencial para la gestión de la fauna silvestre".
Así lo comunicó este pasado sábado el director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), David González Huerta, en la VI Copa de Ávila San Huberto.
Desde la Consejería aseguran que la caza es esencial y que juega un papel relevante en la prevención de daños agrarios, la reducción de accidentes de tráfico relacionados con la fauna, el control de riesgos sanitarios y el mantenimiento de la actividad económica y social en el medio rural. Por eso, manifiestan que trabajan para que esta actividad sea compatible con la agricultura y la ganadería mediante una gestión adecuada de las especies.
La incorporación de las competencias en política ambiental a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental permite abordar esta realidad de forma integrada: gestión cinegética y de la fauna silvestre, protección de cultivos y sanidad ganadera, conservación de la biodiversidad y desarrollo rural.
Con este enfoque, la Junta impulsa la modernización de la gestión cinegética para compatibilizar el aprovechamiento de los recursos naturales con la seguridad, la conservación de las especies y una gestión eficaz de sus poblaciones. A estas medidas se suman la regulación del transporte, la tenencia y el empleo de determinados dispositivos de visión nocturna y térmica durante la práctica de la caza mayor autorizados recientemente.