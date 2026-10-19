Una médica especialista de Salamanca recuerda la importancia de la detección precoz del cáncer de mama

La detección precoz es fundamental para mejorar el pronóstico del cáncer de mama. Así lo destaca una médica especialista en esta enfermedad de Salamanca, que pone el foco en la importancia de las revisiones periódicas, el reconocimiento de los síntomas y la prevención.

Publicidad Publicidad

Identificar un tumor en sus fases iniciales, incluso antes de que aparezcan las primeras señales de alerta, puede aumentar las posibilidades de curación y facilitar tratamientos menos agresivos. En este sentido, la mamografía desempeña un papel esencial, ya que permite detectar lesiones que todavía no se pueden palpar.

La importancia de acudir al cribado aunque no haya síntomas La ausencia de molestias no significa que no exista riesgo. Por ello, la especialista recuerda la importancia de participar en los programas de cribado de cáncer de mama de acuerdo con la edad y las recomendaciones sanitarias.

Publicidad Publicidad

Además, no tener antecedentes familiares no excluye la posibilidad de desarrollar la enfermedad. La mayoría de los diagnósticos se producen en mujeres sin antecedentes familiares conocidos, por lo que la prevención debe dirigirse también a la población general.

En las mujeres con antecedentes familiares relevantes o determinadas mutaciones genéticas, como BRCA1 y BRCA2, puede ser necesario comenzar los controles a edades más tempranas y establecer un seguimiento específico mediante distintas pruebas de imagen, incluida la resonancia magnética.

Los síntomas que deben hacer saltar las alarmas La aparición de un bulto nuevo en la mama o en la axila es uno de los signos que requieren valoración médica. También deben vigilarse la retracción del pezón, la secreción espontánea, especialmente si contiene sangre, y los cambios persistentes en la piel.

Publicidad Publicidad

El enrojecimiento que no desaparece, el aspecto de piel de naranja, los hundimientos y las alteraciones inexplicables en el tamaño o la forma de la mama son otras señales que conviene consultar.

El dolor localizado y persistente también debe ser evaluado, aunque no significa necesariamente que exista un cáncer. Ante cualquier cambio nuevo o sospechoso, los especialistas recomiendan acudir a consulta sin esperar a la siguiente revisión programada.

El estilo de vida también influye Junto al diagnóstico temprano, mantener hábitos saludables puede contribuir a reducir el riesgo de cáncer de mama. Entre las principales recomendaciones se encuentran mantener un peso adecuado, realizar ejercicio físico de forma regular, evitar el consumo de alcohol y seguir una alimentación equilibrada.

La dieta mediterránea, basada en frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y grasas saludables como el aceite de oliva, constituye una opción recomendable. La lactancia materna también se asocia con una reducción del riesgo, aunque no garantiza la prevención de la enfermedad.