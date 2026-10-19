Denuncian la "grave precarización" del colectivo de maestras en Salamanca por la proliferación de contrataciones de apenas 4 horas semanales

La publicación de las últimas sustituciones educativas en la provincia de Salamanca ha puesto de manifiesto la adjudicación de plazas a tiempo parcial que cuentan con apenas cuatro, cinco o seis horas lectivas semanales, tal y como señalan organizaciones sindicales.

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Estas contrataciones justificadas bajo el concepto de "Nuevas Necesidades", señalan desde CCOO, se concentran de forma mayoritaria en el Cuerpo de Maestros y se extienden tanto por colegios de la capital y su Alfoz como por Centros Rurales Agrupados de la provincia.

Estas mini jornadas , continúan desde el sindicato, conllevan retribuciones brutas de entre 400 y 600 euros al mes, cuantías que resultan insuficientes para afrontar gastos básicos como la vivienda o los desplazamientos diarios por el territorio salmantino. Esta situación,refieren, vinculada a los ajustes para cubrir la reducción horaria del personal mayor de 59 años, afecta especialmente a las docentes de nueva incorporación.

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Frente a esta coyuntura, CCOO reclama a la Dirección Provincial de Educación una reorganización que agrupe las horas sueltas entre centros cercanos para crear medias jornadas o jornadas completas, o bien su ampliación para reforzar la Atención a la Diversidad en las aulas.