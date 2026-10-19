Estas son las calles que se verán afectadas con cortes de tráfico por las obras de Garrido

Este lunes 19 de octubre comienzan las obras que el Ayuntamiento de Salamanca viene notificando que se iban a realizar en el barrio de Garrido.

Publicidad Publicidad

Los trabajos provocarán desvíos y cortes de tráfico en algunas de las calles del barrio como son: Trébol, Las Cañas, avenida de los Cedros y de los Cipreses.

La duración de las obras es de aproximadamente dos meses, según se estima desde el consistorio y a van a arrancar en la calles Diego de Losada y Juan Garay (en los tramos que están más cerca a la avenida de los Cipreses) y en la calle Las Cañas, partiendo desde Los Cipreses hasta la plaza del Mirto.

Publicidad Publicidad

Otra de las intervenciones va a tener lugar en la Escuela Municipal de Música Santa Cecilia.

Con estas obras se van a ver reducidos los aparcamientos en las calles anteriormente mencionadas, por eso desde el Ayuntamiento insisten en el uso de esos 40 aparcamientos que ya se ampliaron en la avenida de Alfonso IX de León y también se facilita el uso del aparcamiento gratuito en el antiguo Mercasalamanca con disponibilidad de 400 plazas.

La intención de estos trabajos es crear una plataforma que facilite en un futuro la instalación de ascensores exteriores. Durante los próximos meses se van a centrar también en aumentar las zonas verdes con la plantación de más árboles y plantas arbustivas, así como con en la incorporación de más bancos; se creará una nueva plaza con carácter auditorio en uno de los patios de la Escuela Santa Cecilia y se ampliarán los aparcamientos, ganando 257 plazas.