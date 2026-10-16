Los agricultores y ganaderos empezarán a recibir los anticipos de las ayudas de la PAC

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (Feaga) adelanta, a partir de este viernes y hasta el 30 de noviembre, 2.691 millones de euros a las comunidades autónomas para que realicen el pago de los anticipos de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) correspondientes a las solicitudes presentadas en 2026, según informa Europa Press.

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En concreto, el pago del anticipo es una opción voluntaria para los organismos pagadores de las regiones, de forma que corresponde a las autoridades competentes de éstas realizarlo, el momento de hacerlo y las líneas de ayuda a abonar de las previstas en la normativa nacional.

Para la realización de los pagos, se deben realizar controles previos para garantizar el uso adecuado de los fondos de la Unión Europea (UE).

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Agricultura ha recordado que debido a la situación de crisis como consecuencia del conflicto en Oriente Medio y su repercusión en los mercados internacionales y, en particular, sobre el incremento de los costes de los fertilizantes, la Comisión Europea ha flexibilizado en esta campaña la fecha de inicio del pago del anticipo, siempre que estuviesen los controles finalizados.

Además, también ha incrementado el límite máximo que puede alcanzar este anticipo hasta el 75% del total de la ayuda. Con esta medida, se pretende dotar de mayor liquidez a los agricultores y ganaderos de la UE en el arranque de la campaña agrícola para tratar de paliar los efectos de la mencionada crisis.

De esta forma, el plazo ordinario de pagos de las ayudas directas comenzará el 1 de diciembre, fecha a partir de la cual las comunidades autónomas podrán pagar hasta el 90% del importe. El pago completo se autorizará una vez calculados los importes unitarios definitivos de las ayudas directas, en el mes de mayo.

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El plazo ordinario finalizará el 30 de junio de 2027 aunque se podrán realizar pagos residuales hasta el 15 de octubre, fecha en la que finaliza el ejercicio del Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga) y en la que se habrán abonado los 4.897 millones de euros en concepto de ayudas directas al sector.