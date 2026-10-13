UPL reclama a la Junta que tomen medidas que aporten más seguridad a los ganaderos frente a los ataques de lobo

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha registrado una batería de preguntas en las Cortes de Castilla y León, donde reclaman a la Junta que tomen medidas que aporten más seguridad a los ganaderos frente a los ataques de lobo.

Publicidad Publicidad

En las últimas semanas se han acrecentado el número de comunicados sobre estos presuntos ataques en localidades como Almendra, Cabeza de Framontanos, Gejuelo del Barro, Trabanca, Encina de San

Silvestre, Ledesma, Villarino de los Aires o Villaseco de los Reyes. Con motivo de ello, UPL exige que tramite con agilidad las indemnizaciones por estos ataques que se están produciendo y que se ajusten al valor real de los animales, al considerar que está habiendo un claro perjuicio para el sector primario y, más concretamente, al sector ganadero.

A mayores ha reclamado a la Junta que tome medidas frente a los ataques de buitres al ganado.

Publicidad Publicidad