El lobo vuelve a Salamanca: dos ataques consecutivos asaltan el municipio de la Encina de San Silvestre

El lobo vuelve a atacar la provincia de Salamanca. En esta nueva ocasión, UPA denuncia dos ataques consecutivos en el municipio de la Encina de San Silvestre. Según la entidad, estos acontecimientos, que han dejado un total de 10 ovejas muertas en un intervalo de dos días, han causado "una grandísima preocupación entre los ganaderos de ese municipio".

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En concreto, durante la noche del 10 al 11 de octubre, el primer ataque se saldó con seis ovejas matadas y dos gravemente heridas. Además, al estar las ovejas preñadas, desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos se apunta que se desconocen los abortos que se podrán producir. Así, en este primer ataque, los lobos causaron una pérdida de unos 1.600 euros al ganadero debido al valor de los corderos.

En cambio, en la madrugada del 11 al 12 de octubre, el municipio de la Encina de San Silvestre sufrió un nuevo ataque. Esta vez, el lobo ha dejado cuatro ovejas muertas y una gravemente herida. En este caso la cuantificación de daños se estima en unos 1.500 euros, aunque, según apuntan los ganaderos, "se desconoce el número de ovejas que podrían abortar por causa del estrés que provoca este ataque en el rebaño".