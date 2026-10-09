El campo prepara una gran tractorada en Madrid el próximo 28 de octubre

Las organizaciones agrarias han convocado una gran tractorada en Madrid el próximo miércoles, 28 de octubre, que finalizará frente al Ministerio de Agricultura para reclamar soluciones ante el aumento de los costes de producción y la falta de rentabilidad del sector.

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La movilización pondrá el foco en cinco reivindicaciones: un gasóleo agrícola más barato, una PAC con financiación suficiente, precios justos para agricultores y ganaderos, medidas contra la competencia desleal de las importaciones y una reducción de la burocracia.

Las organizaciones denuncian que el encarecimiento del combustible, los fertilizantes y otros gastos dificulta cada vez más mantener las explotaciones, mientras los precios que reciben los productores no siempre cubren los costes.

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Además, reclaman que los productos importados cumplan las mismas exigencias que los europeos y piden medidas que garanticen la rentabilidad del campo.