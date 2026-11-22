A partir del 23 de noviembre, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental pondrá en marcha el pago de 34.633.589 euros en anticipos de la solicitud única de la PAC 2026. La medida cubre el 85 % de las ayudas de desarrollo rural vinculadas a superficies y animales, centrándose en zonas con limitaciones naturales o específicas y en compromisos agroambientales, incluida la producción ecológica.

Publicidad Publicidad

El reparto beneficiará a 15.232 profesionales del campo y se ejecutará de forma progresiva, según ha informado Ical. La normativa obliga a completar previamente los controles de cada expediente y dictar la resolución correspondiente antes de emitir el abono.

Para agilizar la tramitación, la Consejería gestiona y supervisa las solicitudes a través de sus propias herramientas digitales, mientras mantiene abiertos los trabajos para resolver los expedientes restantes y dar continuidad al calendario de pagos.